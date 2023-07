W nagraniu, które opublikowano w mediach społecznościowych, zestawiono wypowiedzi m.in. Donalda Tuska oraz marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego ws. podniesienia świadczenia 500 plus do 800 zł.

Reklama

Spot o 500 plus

Żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej tę decyzję o waloryzacji 500 plus - przypomniano w spocie wypowiedź Donalda Tuska z jednego ze spotkań z sympatykami. Zestawiono ją ze słowami Grodzkiego, który podczas środowej konferencji prasowej pytany, dlaczego w harmonogramie obrad izby nie ma ustawy przewidującej podwyższenie świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł, odparł: Ta ustawa nie jest pilna.

Reklama

W nagraniu zestawiono też inne archiwalne wypowiedzi szefa PO Donalda Tuska: Mieliśmy już przygotowany projekt, dość podobny do 500 plus oraz Nie żałuję, że nie wprowadziłem 500 plus.

W dalszej części spotu przypomniano również wypowiedzi Tuska dotyczące wieku emerytalnego. W jednej z nich mówi, że nie będzie podniesienia wieku emerytalnego po wygranych wyborach, a następnie, że zmiany podwyższające wiek emerytalny do 67. roku życia zostały przyjęte.

W nagraniu znalazła się też wypowiedź lidera Platformy o tym, że naczelną zasadą polityki finansowej jego rządu będzie stopniowe obniżanie podatków. Zestawiono ją z inną wypowiedzią: "Jesteśmy gotowi do decyzji, w tym do korekty, do podwyższania o 1 pkt proc. VAT".

Klip kończy się napisem "Platforma Obywatelska = kłamstwo".