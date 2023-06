Reklama

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych udziela wsparcia pracownikom w gorszej sytuacji materialnej. Jedną z form wsparcia są tak zwane "wczasy pod gruszą". ZFŚS jest projektem socjalnym i każdy zakład, który taki fundusz tworzy, sam określa kryteria dotyczące możliwości skorzystanie ze świadczeń i usług w jego ramach. Jednak najważniejsze założenie ZFŚS jest takie, by największe wsparcie było przeznaczone dla pracowników, którzy są w najgorszej sytuacji finansowej.

To, jakie świadczenie czy ulgowa usługa zostanie przyznana z ZFŚS, zależy od sytuacji życiowej, finansowej i rodzinnej pracownika. Co roku pracownik może złożyć oświadczenie o średnich dochodach jego gospodarstwa domowego. Takie oświadczenie pozwala pracodawcy ocenić, czy i w jakiej kwocie będzie mógł przyznać pracownikowi "wczasy pod gruszą" albo inną formę wsparcia z ZFŚS. Oświadczenie o dochodach najczęściej pracownicy składają na początku roku kalendarzowego.

"Wczasy pod gruszą" to dofinansowanie do wypoczynku. Nazwa tej formy wsparcia przez wiele osób kojarzona jest z okresem PRL-u, jednak dalej jest to jedno z najpopularniejszych świadczeń, które w ramach ZFŚS są oferowane pracownikom.

Zasady świadczenia "wczasy pod gruszą": Warunki w regulaminie

Ustawa o ZFSŚ nie określa dokładnie kryteriów, według których zostaje podjęta decyzja o tym:

kto może otrzymać świadczenia, m.in. "wczasy pod gruszą"

jaka jest wysokość dofinansowania do wypoczynku

jak często świadczenie będzie wypłacane.

Decyzje dotyczące tych zagadnień ustalają i opracowują indywidualnie pracodawcy w regulaminie ZFSŚ.

Regulamin ZFSŚ powinien określić warunki otrzymania "wczasów pod gruszą". Najczęściej pracodawcy wymagają, by pracownik udał się na urlop wypoczynkowy na co najmniej 14 dni kalendarzowych i by we wskazanym terminie złożył wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku.

"Wczasy pod gruszą". Ile można dostać?

To, w jakiej kwocie będą wypłacane "wczasy pod gruszą" zależy od firm. Według krajowych przepisów nie jest określona konkretna kwota świadczenia. Wysokość dofinansowania będzie zależna od wysokości dochodów gospodarstwa domowego pracownika. Warto dodać, że na kwotę dofinansowania dla pracowników może wpływać także: staż pracy, kwalifikacje zawodowe i zajmowane stanowisko.

Chcesz dostać "wczasy pod gruszą"? O szczegóły pytaj w kadrach

Pora roku, w której chcesz wykorzystać dofinansowanie, nie ma znaczenia. Należy jednak pamiętać, że większość pracodawców przyznaje "wczasy pod gruszą" raz na rok. Dofinansowanie jest wypłacane przed urlopem wypoczynkowym.

Jeśli chciałbyś otrzymać dofinansowanie na wakacje, najlepiej skontaktuj się z działem kadr swojej firmy, który poinformuje cię o wszystkich formalnościach.