–Sektor jest w fazie kurczenia się. Aktywa w relacji do PKB są na poziomie z 2014 r. Kapitały własne w relacji do PKB na poziomie sprzed 2010 r. Zysk w relacji do PKB o połowę mniejszy niż przed dekadą. Stopa zwrotu z kapitału jest poniżej jego kosztu – tak obecną sytuację sektora bankowego charakteryzował w trakcie debaty prezesów na Europejskim Kongresie Finansowym Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Aktywa działających w Polsce banków (nie tylko komercyjnych, także spółdzielczych oraz oddziałów banków zagranicznych) stanowiły w końcu 2022 r. 89 proc. PKB. Ten poziom sektor osiągnął po raz pierwszy osiem lat wcześniej. W końcu 2020 r. suma bilansowa sektora wynosiła nieznacznie powyżej 100 proc. PKB. Fundusze własne sektora stanowiły w końcu ub.r. 6,6 proc. PKB. Przez całą poprzednią dekadę przekraczały 8 proc. PKB.

– Materializacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnego z opinią rzecznika generalnego TSUE cofnęłaby banki pod względem wyposażenia w kapitały o ponad 20 lat. Podstawowym problemem staje się niedopasowanie skali kapitałów do potrzeb finansowania gospodarki – alarmował Białek.