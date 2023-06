Pieniądze napływające do Nevady z tych ugód pomogą naszemu stanowi odzyskać siły i pomogą w przepływie zasobów do mieszkańców Nevady dotkniętych tą epidemią - powiedział w środę prokurator generalny Nevady Aaron Ford.

Stan Nevada, wraz z innymi stanami i tysiącami samorządów lokalnych, oskarżył firmę Teva i innych producentów leków o bagatelizowanie ryzyka uzależnienia od opioidowych leków przeciwbólowych. Nevada była jednym z dwóch stanów, wraz z Nowym Meksykiem, które w zeszłym roku nie przyłączyły się do ogólnokrajowej ugody o wartości 4,35 miliarda dolarów z izraelskim producentem leków.

Jakie leki sprzedaje Teva?

Dziennik "Haaretz" przypomina, że liczne spory sądowe dotyczące opioidów były również wymierzone w dystrybutorów leków i sieci aptek, co zaowocowało łącznymi ugodami o wartości ponad 50 miliardów dolarów.

Teva sprzedaje markowe leki na bazie fentanylu, który jest do 50 razy mocniejszy od heroiny oraz do 100 razy mocniejszy od morfiny i często przepisuje się go do łagodzeniu silnego bólu towarzyszącego m.in. chorobom nowotworowym.

Ponad pół miliona osób zmarło z powodu przedawkowania narkotyków w Stanach Zjednoczonych w latach 1999-2020, a opioidy odegrały w tym znaczącą rolę.

Z Jerozolimy Marcin Mazur