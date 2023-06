Kaili, która w grudniu została zatrzymana w związku ze swoim domniemanym udziałem w skandalu związanym z korumpowaniem przez kraje takie jak Katar i Maroko posłów PE stwierdziła, że jest niewinna pomimo tego, że w jej domu znaleziono 150 tys. euro. Ich pochodzenia Greczynka nie potrafiła na początku wyjaśnić policji.

Reklama

Eva Kaili: Padłam ofiarą spisku

W rozmowie z “El Mundo” zapewniła, że znalezione w jej domu przez belgijską policję pieniądze nie należały do niej, ale do byłego europosła włoskiej Partii Demokratycznej Pier Antonio Panzeriego. Miał on umieścić je w torbie, która następnie trafiła na przechowanie do partnera życiowego Kaili Francesco Giorgiego. W przeszłości był on asystentem Panzeriego.

Reklama

Kaili uważa, że padła ofiarą spisku, gdyż wchodziła w skład komisji w PE badającej skandal związany z domniemanym szpiegowaniem za pomocą oprogramowania Pegasus europosłów, a także czołowych polityków UE.

Była wiceprzewodnicząca PE powiedziała “El Mundo”, że prawdopodobnie zaangażowanymi w podsłuchiwanie polityków, w tym członków europarlamentu, były kraje takie jak m.in. Maroko, Hiszpania, Francja i Belgia.

Sfałszowane dowody

Szpiegowali oni prace komisji PE. Jest to naruszeniem prawa europejskiego (…) Fakt, że posłowie PE są inwigilowani przez służby specjalne powinien budzić zaniepokojenie - stwierdziła Kaili, dodając, że dowody tej inwigilacji posiadają jej prawnicy.

Reklama

Kaili stwierdziła, że w Hiszpanii sfałszowano dowody przeciwko niej w sprawie rzekomego posiadania przez nią wielomilionowych kont w Panamie. Środki te, zgodnie z zarzutami, grecka eurodeputowana miała otrzymać od władz Kataru.

Nigdy nie oferowano mi pieniędzy z żadnego kraju i nigdy nie zostałam przekupiona - powiedziała Kaili, zaznaczając, że ona i jej prawnicy uważają sprawę za “operację polityczną opartą na fałszywych dowodach”.

Pod koniec maja prawnicy Kaili poinformowali, że ich klientka może wrócić do wykonywania swoich obowiązków w PE, ale otrzymała od sądu zakaz opuszczania Belgii.