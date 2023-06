Umowa zakłada dostawę kilkuset tysięcy zestawów amunicji kalibru 155 mm do armatohaubic typu Krab czy K9. Zestaw składa się z samego pocisku i ładunku miotającego. Przewidziane są także dostawy amunicji kalibru 120 mm. Umowa zakłada produkcję nawet miliona sztuk amunicji, co jest największym zamówieniem na tego typu asortyment nie tylko w Europe.

To będzie uszczegóławiane w umowach wykonawczych, ale dostawy powinny zająć nie więcej niż siedem lat. Tak długa perspektywa czasowa określona w umowie pozwala nam na optymalne wykorzystanie obecnych mocy produkcyjnych, ale też dalszą rozbudowę potencjału. Jest to możliwe dzięki gwarancji otrzymywania zamówień w perspektywie dłuższej niż 2–3 lata.

Na razie zdolności spółek PGZ to maksymalnie 30 tys. sztuk rocznie. I to licząc bardzo optymistycznie. Jak one mają być zwiększone?