Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Reklama

Podwyżka "500 plus" do 800 zł miesięcznie

Regulacja zakłada podwyższenie świadczenia "500 plus" do wysokości 800 zł miesięcznie. Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Reklama

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

"Podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego pozwoli na dalsze zwiększenie skuteczności programu +Rodzina 500 plus+ i jednocześnie stanowi zabezpieczenie lepszych warunków rozwoju dla polskich rodzin. Proponowana zmiana jest też zgodna z oczekiwaniami wyrażanymi przez społeczeństwo" - podkreślono z uzasadnieniu do projektu.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

Autorka: Karolina Kropiwiec