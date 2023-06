Powstanie Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej może pogorszyć napięte stosunki z Unią Europejską i zagrozić dostępowi do "znacznych kwot" funduszy UE, ocenia Moody's Investors Service.

Spodziewamy się, że utworzenie Komisji jeszcze bardziej pogorszy i tak już napięte stosunki Polski z UE w związku z obawami co do przestrzegania zasad państwa prawa i zagrozi dostępowi do znacznych kwot funduszy UE - czytamy w komentarzu agencji.

Wczoraj Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie przyjęciem ustawy w sprawie powołania komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski Komisja. Poinformowała, że analizuje obecnie tę ustawę i w razie konieczności "nie zawaha się podjąć natychmiastowych działań".

Według Komisji, nowe przepisy budzą obawy, że mogą zostać wykorzystane do wpływania na możliwość ubiegania się przez osoby fizyczne o urzędy publiczne bez zapewnienia sprawiedliwego procesu.

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 została przyjęta przez Sejm w ubiegły piątek (Izba niższa odrzuciła senackie veto do ustawy).

W poniedziałek ustawę podpisał prezydent i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Regulacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw.