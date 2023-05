Zobaczycie państwo, że ci, którzy dzisiaj zagłosowali za złamaniem konstytucji, będą tego bardzo, bardzo żałowali- mówił Tusk, komentując głosowanie, w którym Sejm odrzucił sprzeciw Senatu.

Reklama

"Ze strachu przed utratą władzy"

Jak powiedział poseł sprawozdawca, to jest właściwie historyczny moment, co nie znaczy, że jest to moment, z którego możemy się cieszyć - mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej. - Chciałem zobaczyć twarze tych, którzy po raz kolejny złamali konstytucję, złamali i dobre obyczaje, i fundamentalne zasady demokracji ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed ludźmi, ze starach przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach - dodał.

Reklama

Szef PO oświadczył też, że "mamy strategię na tę komisję". - Jeśli pytacie państwo o strach, widzieliście dzisiaj tchórzy, którzy głosują na komisję, która ma wyeliminować ichnajgroźniejszego przeciwnika. Naszą odpowiedzią będzie odwaga - nasza i obywateli. I zobaczycie państwo, że ci, którzy dzisiaj zagłosowali za złamaniem konstytucji, będą tego bardzo, bardzo żałowali - dodał Tusk.