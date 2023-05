Od maja obowiązują nowe zasady wynagradzania szefów Komisji Nadzoru Finansowego. Informacje o publikacji regulującego tę sprawę rozporządzenia premiera wzbudziły kontrowersje. Powód? Skok płacy dla szefów KNF.

Przewodniczący dotychczas mógł liczyć na ok. 34 tys. zł miesięcznie. Teraz jego płaca to ponad 82 tys. zł. Jego zastępców dotyczy podwyżka z 31 tys. do prawie 70 tys. zł miesięcznie. Do tego dochodzi nagroda, która – zgodnie z rozporządzeniem – „stanowi 120 proc. przysługującego im wynagrodzenia miesięcznego”.

Podwyżka ma miejsce pół roku przed końcem kadencji obecnego szefa KNF Jacka Jastrzębskiego.

