Müller w poniedziałek podczas konferencji prasowej pytany był o to, czy realny jest scenariusz utraty środków unijnych przez gminy, w których obowiązują uchwały i stanowiska dotyczące ochrony tradycyjnych wartości oraz rodziny i dzieci przed szkodliwymi ideologiami. Samorządy, zdaniem redaktora zadającego pytanie, miały dostać jasne komunikaty ze strony Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz samorządów wojewódzkich, że jeśli nie wycofają się z przyjętych uchwał, to stracą unijne środki.

Unia Europejska często podejmowała działania, które naszym zdaniem wykraczają poza traktaty, jeżeli chodzi o kwestie związane z wymogami dotyczącymi realizacji wydatkowania środków unijnych. (...) Generalnie decyzje co do uchwał poszczególnych organów jednostek samorządu terytorialnego podejmują same rady. W związku z tym, jest to kompetencją poszczególnych radnych w samorządzie terytorialnym (...) - powiedział Müller.

Rzecznik rządu dopytany został również, czy biorąc pod uwagę, że Komisja Europejska zamknęła procedurę naruszenia wobec Polski dotyczącą tzw. stref wolnych od LGBT, piłka nie jest po stronie ministerstwa funduszy i polityki regionalnej.

Żadnych stref wolnych od LGBT w Polsce nie było (...) To są po prostu powtarzane kłamstwa, które niestety też docierały do instytucji unijnych i niektórzy z lubością z opozycji powtarzali te brednie w Brukseli. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie działania resortu, to resort nie ma nic więcej do działania w tym obszarze - zapewnił.

Müller podkreślił, że środki z nowej perspektywy unijnej są w tym momencie wdrażane. Dodał, że ministerstwo funduszy musiałoby odpowiedzieć, czy są w tej chwili prowadzone jakieś procedury pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

W lutym 2023 r. Kampania Przeciw Homofobii przekazała, że Komisja Europejska zamknęła procedurę naruszeniową wobec Polski dotyczącą tzw. stref wolnych od LGBT. Wcześniej, w lipcu 2021 r. KE poinformowała o wszczęciu przeciwko Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Chodziło o przyjmowanie w gminach uchwał, które w mediach określane były jako "strefy wolne od ideologii LGBT"

Komisja Europejska w połowie 2020 r. nie przyznała pieniędzy na sześć projektów w programach "town twinning" (współpracy miast) w polskich gminach które przyjęły uchwały dotyczące ochrony tradycyjnych wartości, nazywane w mediach "strefami wolnymi od LGBT".

Autorzy: Adrian Kowarzyk, Rafał Białkowski