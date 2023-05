Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim wydali w poniedziałek oświadczenie w związku z 19. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Jednym z głównych naszych priorytetów w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE będzie członkostwo Ukrainy i Mołdawii w UE - powiedział prezydent Duda.

Polityka otwartych drzwi

Jak zaznaczył, "jesteśmy zwolennikami polityki otwartych drzwi, dlatego patrzę także na państwa Bałkanów Zachodnich". To są kraje, to są społeczeństwa, które czekają od kilkunastu lat, by stać się częścią europejskiej wspólnoty - powiedział Andrzej Duda.

My z premierem (Mateuszem Morawieckim - PAP) doskonale wiemy, co to znaczy czekać długo; co to znaczy pragnąć być częścią wolnego Zachodu, którego częścią w sensie politycznym dziś jesteśmy - dodał prezydent.

Jak zaznaczył, "trzeba temu zadośćuczynić, dlatego uważam, że nie kto inny, tylko my - Polska powinniśmy twardo i bardzo mocno mówić: Trzeba wreszcie przyjąć ich do UE. Trzeba przyjąć państwa Bałkanów Zachodnich". Dziś wymogiem historycznym chwili jest przyjęcie Ukrainy do UE i Mołdawii- podkreślił.

Przypomniał, że w lutym ubiegłego roku był inicjatorem listu prezydentów ws. przyjęcia jak najszybszego Ukrainy do UE, aby nadać Ukrainie status kandydata do UE.

Początkowo wielu w to nie wierzyło; uważało, że to będzie długi proces, a okazało się w ciągu kilku miesięcy było to możliwe. Dziś Ukraina jest kandydatem. Będziemy czynili wszystko, aby Ukraina jak najszybciej stała się częścią UE - powiedział Duda.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, stanowiącego prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Kto ma wesprzeć Ukrainę w procesie odbudowy, jeśli nie Unia Europejska - jej wielki, bliski sąsiad; odbudowa Ukrainy i nasza partycypacja w tej odbudowie będzie naszym kolejnym priorytetem - oświadczył w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Duda o priorytecie w Unii Europejskiej

Chcielibyśmy, aby Unia Europejska i abyśmy my w Unii Europejskiej tę odbudowę Ukrainy realizowali. Do tego są potrzebne fundusze, do tego jest potrzebne nie tylko współdziałanie nasze, ze wszystkimi naszymi partnerami w Unii Europejskiej, do tego potrzebne jest też dobre nastawienie i dobre funkcjonowanie w tym kierunku instytucji europejskich - powiedział prezydent.

Jak dodał, "to będzie nasz kolejny priorytet w Unii Europejskiej; trzecie najważniejsze hasło".

Zawsze mówię, kiedy spotykam się z przybyszami z Ukrainy w naszym kraju lub kiedy jestem na Ukrainie: zobaczycie, pomożemy wam, wesprzemy was, jesteśmy razem, odbudujemy wasze państwo, odbudujemy Ukrainę piękniejszą niż ona była zanim napadli was Rosjanie - powiedział Andrzej Duda.

I dodał: "kto ma wesprzeć Ukrainę w tym procesie, jeśli nie Unia Europejska - jej wielki, bliski sąsiad".

Dlatego odbudowa Ukrainy i nasza partycypacja w tej odbudowie Ukrainy będzie naszym kolejnym priorytetem- podkreślił prezydent.

