Wolałabym importować gaz z Wielkiej Brytanii i Norwegii, jak to robiliśmy kiedyś, oraz z Holandii. Ale nie było to już dostępne. Dla nas pytanie brzmiało: droższy LNG, o jedną trzecią droższy, czy tańszy rosyjski gaz - powiedziała Merkel, cytowana przez portal dziennika "Die Welt".

Wezwanie do negocjacji

Odnosząc się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę była kanclerz oznajmiła: W swoim czasie, za pomocą tego, co miałam do dyspozycji, próbowałam zapobiec tej sytuacji. To, że mi się nie udało, nie jest moim zdaniem dowodem na to, że nie należało próbować.

Zapytana, jak można zakończyć rosyjską inwazję, Merkel wezwała do otwartych debat. Byłoby dla mnie ważne (...), abyśmy nie ograniczali zbytnio naszego myślenia – powiedziała. Jeśli ktoś taki jak Wolfgang Ischinger, były szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, mówił, że trzeba też pomyśleć o negocjacjach w pewnym momencie, to nie należy go od razu zakrzykiwać - dodała.

Publiczność w Lipsku przywitała Merkel długimi brawami, a pożegnała ją owacja na stojąco - pisze "Welt". Była kanclerz pracuje obecnie nad książką, w której ma opisać 16 lat sprawowania władzy w Niemczech.

Reakcja Podolaka.

"Jeśli nie można naprawić błędów przeszłości, lepiej po prostu przestać się tłumaczyć i zachęcać agresora" - oświadczył w niedzielę Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, odnosząc się do wypowiedzi byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

"Była kanclerz Merkel, która całkowicie uzależniła Europę od rosyjskich nośników energii, tłumaczy się: Zrobiłam wszystko, żeby Rosja nie zaczęła wojny i dlatego otrzymałam... rosyjski tani gaz. Fantastycznie. Bo wojna się nie zaczęła, prawda?" - napisał Podolak na Twitterze.

"Dalej autor mińsko-normandzkiego formatu kontynuuje: Trzeba myśleć o negocjacjach, nie wszyscy opowiadający się za pokojem myślą po putinowsku. Jedno pytanie: negocjacje w sprawie czego? Znowu w sprawie taniego gazu od Rosji? Ale czy musi to być kosztem zniszczonych terytoriów Ukrainy i setek tysięcy niewinnych ukraińskich istnień ludzkich?" - podkreślił doradca prezydenta.

"I najważniejsze (pytanie): z kim? Z oficjalnie uznanymi międzynarodowymi wojennymi zbrodniarzami? Czy po 430 dniach brutalnej wojny można tak gardzić wolnością, tak jawnie nie zauważać rosyjskich masowych zabójstw i tak otwarcie nienawidzić prawa Ukrainy do samoobrony?" - zapytał Podolak.

Jeśli nie można naprawić błędów przeszłości, lepiej po prostu przestać się tłumaczyć i zachęcać agresora - zaapelował doradca Zełenskiego.