Jak zaznaczył przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, poza programem szkoleń dla nowo tworzonych ukraińskich jednostek 65 ukraińskich żołnierzy ukończyło niedawno szkolenie z obsługi systemów Patriot.

Cel koalicji

Milley stwierdził, że celem koalicji jest wyszkolenie i wyposażenie dziewięciu pancernych brygad, by "prowadzić albo ofensywne, albo defensywne operacje".

Te brygady są wyszkolone, wyposażone i przygotowane do operacji bojowych. Więc kiedykolwiek i gdziekolwiek Ukraina zdecyduje się ich użyć, będziemy kontynuować to wsparcie. I jestem bardzo pewny co do ich zdolności do odniesienia sukcesu - zaznaczył wojskowy.

Sytuacja w Bachmucie w ocenie gen. Milleya

Rosja w walkach o ukraiński Bachmut zużywa znaczące siły, osiągając bardzo niewielkie zyski, a jej wojskom brakuje dobrego dowództwa, woli walki, morale i dyscypliny - ocenił w piątek w bazie Ramstein najwyższy rangą amerykański dowódca gen. Mark Milley podczas konferencji po spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy.

Jak zaznaczył, "ukraińskie wojsko nadal sprawuje się bardzo dobrze". Intensywne walki w Bachmucie trwają nadal, tak jak trwały od kilku miesięcy. Rosja zużywa znaczące siły w zamian za bardzo niewielkie zyski - powiedział gen. Milley, analizując obecną sytuację na polu walki na Ukrainie.

W przeciwieństwie do wojsk ukraińskich, które są silnie zmotywowane do walki za swój kraj, wolność, demokrację i sposób życia, Rosjanom brakuje przywództwa i woli walki. Ich morale jest słabe, a dyscyplina ulega rozprzężeniu. Rosja ucieka się do zacieśniania przepisów dotyczącego poboru, podczas gdy masowo wrzuca swoich obywateli w chaos wojny - dodał.