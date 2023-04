Reklama

Mateusz Morawiecki w czwartek przebywa z oficjalną wizytą w Kiszyniowie, gdzie spotkał się z premierem Mołdawii Dorinem Receanem. Szef rządu podczas wspólnej konferencji prasowej powiedział, że Polacy tak samo jak mieszkańcy Mołdawii rozumieją doskonale, "czym jest gorący oddech rosyjskiego niedźwiedzia na naszym karku", stąd wspólne działania w celu pozbycia się zagrożeń.

"Pomocna dłoń" z Warszawy

Reklama

Staramy się wyciągnąć z Warszawy do Mołdawii pomocną dłoń i ustabilizować sytuację w tym pięknym kraju - powiedział.

Premier przypomniał, jak ważnymi momentami w polskiej historii było przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej, dlatego też "staramy się pomóc Mołdawii, aby także była częścią Unii". Dodał, że pomoc ta odbywa się na wielu poziomach a Polska za pośrednictwem MSWiA i jej szefa Mariusza Kamińskiego oferuje m.in. pomoc sprzętową oraz szkolenia różnych służb MSW Mołdawii.

Generatory prądu dla Mołdawii

Morawiecki poinformował, że zdecydował o przekazaniu Mołdawii 20 przemysłowych generatorów prądu, które mają zabezpieczać mołdawskie szpitale oraz inne instytucje publiczne przed wyłączeniami prądu.

Reklama

Również nasz narodowy przewoźnik LOT rozwija połączenia lotnicze z Mołdawią, to dzisiaj jest ponad 10, chyba około 13 połączeń tygodniowo między Warszawą a Kiszyniowem, między Polską a Mołdawią. To też przyczyni się do zwiększenia szans na połączenia gospodarcze między Mołdawią a Polską - powiedział.

Pomoc odbywa się także, jak dodał, poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu rozwinięcia mołdawskich instytucji rozwojowych, co ma pomóc w szybkim odbiciu gospodarki po pandemii, kryzysie inflacyjnych oraz energetycznym zgotowanym przez Rosję.

Plan uniezależnienia się gazowego

Handel gazem był dla Moskwy bardzo często narzędziem szantażu politycznego i tak jest cały czas. Dlatego doceniamy, że Kiszyniów podjął ambitny program uniezależnienia się gazowego od Rosji - podkreślił Morawiecki. Dodał, że Mołdawia w tym aspekcie idzie drogą Polski.

Premier zaznaczył, że w dobie wojen hybrydowych ważne jest również bezpieczeństwo cyfrowe i zapewnił, że Polska jest gotowa również na wsparcie Mołdawii w wysiłkach mających na celu zabezpieczenie przestrzeni cyfrowej.

Autorzy: Adrian Kowarzyk, Rafał Białkowski