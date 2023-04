"Ministerstwo obrony Niemiec dąży do tego, aby Bundeswehra została zwiększona z obecnego poziomu ok. 183 tys. żołnierzy do 203 tys. do 2031 roku" - poinformowała pełnomocnik Bundestagu ds. sił zbrojnych Eva Hoegl w wywiadzie dla gazet grupy medialnej Funke. "Uważam to za nieosiągalne" - podkreśliła.

Hoegl zwróciła uwagę na spadek liczby zgłoszeń i wysoki wskaźnik rezygnacji wśród rekrutów. Wyzwania związane z personelem są jeszcze większe niż z materiałami - powiedziała. Reklama "Braki nie zostaną uzupełnione" Pełnomocnik zauważyła także, że w sytuacji, kiedy rynek pracy poszukuje pracowników "jest to problem, gdy zainteresowane osoby aplikują, a potem przez rok nie mają kontaktu z Centrum Karier Bundeswehry. W żadnym wypadku nie możemy sobie na to pozwolić" – podkreśliła Hoegl. Reklama Szynkowski vel Sęk: Niemcy muszą wyraźnie stanąć po stronie dobra Zobacz również Z kolei minister obrony Niemiec Boris Pistorius stwierdził w weekend w rozmowie z "Welt am Sonntag", że nie spodziewa się, iż braki w wyposażeniu Bundeswehry zostaną w najbliższym czasie uzupełnione. Wszyscy wiemy, że istniejących luk nie da się w pełni zlikwidować do 2030 roku. Dlatego musimy ustalić priorytety - powiedział minister. Jednym z tych priorytetów jest ochrona wschodniej flanki NATO. Dla nas oznacza to zbudowanie w pełni wyposażonej dywizji do 2025 roku i wniesienie odpowiedniego wkładu do sił reagowania NATO - oświadczył Pistorius. Z Berlina Berenika Lemańczyk Paweł Auguff Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję