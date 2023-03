Reklama

W Gdańsku, w trakcie konferencji "Bezpieczeństwo i jakość w ochronie zdrowia", współorganizowanej przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, szef MZ wystąpił na briefingu.

Rekomendacja dla piątej dawki

Rekomendujemy piątą dawkę szczepienia przeciw COVID-19 tym, którzy przyjęli jako czwartą dawkę szczepionkę jednowalentną, przekroczyli 60 lat lub mają "upośledzoną" odporność lub pracują w podmiotach medycznych - oświadczył Adam Niedzielski.

E-skierowania na kolejną dawkę szczepionki przeciw COVID19 zostaną wystawione 15 kwietnia - poinformował minister.

Przez ostatnie tygodnie analizowaliśmy, jak sytuacja wygląda w innych krajach, zapytaliśmy również naszych ekspertów o zalecenia i po dwóch tygodniach dyskusji wczoraj na sztabie, który zajmuje się zagadnieniami covidowymi, podjęliśmy decyzję – powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że Ministerstwo Zdrowia będzie rekomendowało przyjęcie piątej dawki tym osobom, które przyjęły czwartą dawkę w postaci szczepienie jednowalentnego.

Obecna szczepionka jest biwalentna, czyli ukierunkowana na co najmniej dwa szczepy wirusa covidowego – mówił.

Podjęliśmy decyzję, że te osoby, które otrzymały jako czwartą dawkę szczepionkę jednowalentną, będą miały możliwość zaszczepienia się szczepionką najnowszą – podkreślił minister zdrowia.

Drugi warunek, jaki powinny spełniać osoby, którym ministerstwo rekomenduje szczepienie piątą dawką, to wiek. Kierujemy je do osób 60 plus, bo to jest grupa ryzyka, jeżeli chodzi o zachorowania na COVID-19 – mówił Niedzielski

Według naszej wiedzy ok. 1,8 mln spełnia te kryteria, czyli jest w wieku powyżej 60. roku życia i przyjęło jako czwartą dawkę dawkę jednowalentną – wyliczył minister.

Zalecenia dla personelu medycznego

Podkreślił, że oprócz tej grupy ministerstwo zaleca szczepienia piątą dawką personelowi medycznego i osobom mającym upośledzenia systemu immunologicznego.

Decyzja Komisji Europejskiej

Po decyzji Komisji Europejskiej, dopuszczającej tzw. celowane szczepionki, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak informował we wrześniu ub.r., że badania wykazały, że adaptowane szczepionki zapewniają większą ilość przeciwciał zdolnych do neutralizacji wariantu omikron BA.1 w porównaniu z monowalentnymi szczepionkami opartymi na pierwotnym szczepie. Ponadto – jak podnosił – przeciwciała wytworzone przez te szczepionki wydają się być w stanie neutralizować inne warianty i podwarianty omikronu, w tym BA.2, BA.2.75 i BA.5, bardziej efektywnie.