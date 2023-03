Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) w czwartek podczas Kongresu Branży Paliwowej 2023 podała, że według wstępnych szacunków wartość sprzedaży detalicznej paliw silnikowych w Polsce w 2022 r. wyniosła ok. 194 mld zł. Wolumen sprzedanych paliw na stacjach określono wstępnie na 29,8 mld litrów (benzyny silnikowe, olej napędowy i autogaz). "Wpływy do budżetu państwa z tytułu zapłaconych od tej sprzedaży podatków (VAT, akcyza, opłata paliwowa, opłata emisyjna) wyniosły około 57 mld zł" - wskazała POPiHN.

Raport za rok 2021

W raporcie za rok 2021 POPiHN podawała, że wstępne szacunki wartości sprzedaży detalicznej paliw silnikowych w Polsce w 2021 r. osiągnęły 142 mld zł. Wolumen sprzedanych paliw na stacjach określono wówczas wstępnie na 28,4 mld litrów. Według danych organizacji wpływy do budżetu z tytułu zapłaconych od tej sprzedaży podatków (VAT, akcyza, opłata paliwowa, opłata emisyjna) wyniosły w 2021 r. ok. 68,5 mld zł.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że rząd wprowadził w grudniu 2021 r. obniżki stawek podatków akcyzowych do minimalnych poziomów europejskich i od lutego 2022 r. obniżył stawkę podatku VAT z 23 do 8 proc. dla paliw silnikowych. Zawieszono też podatek od sprzedaży detalicznej dla paliw samochodowych.

Najnowsze szacunki organizacji pokazują, że krajowa sieć stacji paliw, obejmująca stacje paliw ogólnodostępne, sprzedające co najmniej benzyny silnikowe i olej napędowy, na koniec 2022 r. liczyła 7898 punktów; w stosunku do końca 2021 r. liczba ta zwiększyła się o 46 obiektów.

Skutki fuzji Orlenu z Lotosem

"Największy polski operator detaliczny PKN Orlen na koniec 2022 r. miał w swojej sieci 1920 stacji paliw. Firma systematycznie zmniejsza liczbę stacji operujących pod logo BLISKA. Na koniec ub. r. było ich już tylko 20, o kolejne 2 obiekty mniej niż na koniec 2021 r. Większość obiektów, które w przeszłości funkcjonowały w zielonych barwach, dziś ma logo firmy matki" - zauważyli eksperci POPiHN. Dodali, że firma powiększyła sieć po przejęciu części stacji Grupy Lotos. "Lotos Paliwa – firma powstała na skutek fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos – posiadała na rynku stacji paliw czwartą pod względem wielkości pozycję, operując na 414 obiektach. Niedługo stacje te będą funkcjonowały na rynku polskim pod logo MOL. Proces rebrandingu już się rozpoczął" - zaznaczono w raporcie.

Eksperci wskazali, że w minionym roku umocnił się sektor stacji koncernów międzynarodowych operujących na rynku polskim. "Pozycję krajowego wicelidera nadal dzierżyła firma BP, zwiększając swoją sieć o 11 stacji i posiadając na koniec 2022 r. 574 obiekty. Shell Polska pozyskał dodatkowe 18 stacji i rozbudował swój obszar działania do 455. Circle K na koniec roku administrował 393 stacjami i tym samym dołączył 16 obiektów do swojego grona. Amic Polska powiększył sieć o jedną stację do poziomu 117 obiektów" - podano w raporcie.

Według danych POPiHN marka TOTAL była obecna na 23 stacjach paliw, co oznacza, że firmie ubyło kolejnych 15 obiektów franczyzowych.

"Dynamicznie rozbudowywała swoje zasoby w roku ubiegłym firma ANWIM, której stacje działają w barwach MOYA. Firmie przybyły 33 obiekty i kończyła rok z ich liczbą na poziomie 401. Firma UNIMOT, posiadająca stacje w barwach AVIA, dodała do ich grona 21 miejsc i zakończyła rok z wynikiem 106 stacji" - poinformowała POPiHN.

Autorka: Anna Bytniewska