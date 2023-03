45 proc. polskich pracowników ma neutralny stosunek do Ukraińców, 35 proc. myśli o nich pozytywnie (spadek o 3 pp. w porównaniu do poprzedniej edycji badania w listopadzie ub.r.), a negatywny stosunek ma 14 proc. – wynika z badania Barometr Polskiego Rynku Pracy firmy HR Personnel Service.

Czy osoby z Ukrainy zabiorą nam pracę?

Zgodnie z badaniem 68 proc. pytanych nie obawia się, że osoby z Ukrainy zabiorą im pracę - to tyle samo co w listopadzie 2022 r. Podkreślono jednak, że "rok do roku widać wzrost obaw".

"Wtedy 8 na 10 pracowników było spokojnych o swoje miejsca pracy z punktu widzenia napływu Ukraińców do Polski. Było to pochodną tego, że migracja z Ukrainy miała charakter komplementarny a nie substytucyjny, co oznacza, że pracownicy ze Wschodu wypełniali luki tam, gdzie nie było Polaków do pracy" – stwierdzono.

41 proc. respondentów obawia się, że Ukraińcy obniżają tempo wzrostu płac wPolsce (o 3 pp. więcej niż w poprzedniej edycji badania), a 36 proc. uważa, że imigracja ze Wschodu nie jest zagrożeniem dla podwyżek. Jednocześnie 55 proc. osób między 18 a 24 rokiem życia twierdzi, że przez Ukraińców dochodzi do obniżania tempa wzrostu wynagrodzeń, natomiast w najstarszej grupie wiekowej, czyli osób powyżej 55 roku życia, to samo twierdzenie popiera co czwarty badany.

"Rosnące obawy Polaków wynikają z trudnego otoczenia gospodarczego. Stopa bezrobocia nadal jest niska, ale w lutym liczba bezrobotnych w porównaniu do stycznia wzrosła o 8,5 tys. Widać też spadającą liczbę wakatów. Do tej pory utrzymywała się ona na poziomie ok. 150 tys. Natomiast już w ostatnim kwartale ubiegłego roku było to 115 tys." – ocenił, cytowany w raporcie, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Badanie pracowników w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie losowo-kwotowej wynoszącej 1106 osób w wieku od 18-tu lat wzwyż. Badanie realizowane w dniach 6-10 lutego 2023 roku.