Z roku na rok rodzima produkcja ziarna rośnie i wszystko wskazuje na to, że sezon 2022/23 zakończy się rekordowym wzrostem zapasów końcowych, co najmniej dwukrotnie większym, niż w sezonie 2021/22. Jednocześnie przepustowość infrastruktury portowej w Polsce jest ograniczana na rzecz innych dóbr, w tym m.in. węgla, a to poważnie zmniejsza możliwość eksportu nadwyżek. Dlatego zarówno polscy producenci rolni, jak i zagraniczni eksporterzy z entuzjazmem przyjęli informację o ogłoszeniu przetargu przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia na dzierżawę nowego Terminala Zbożowego. Ma on zastąpić działający do 2022 roku Bałtycki Terminal Zbożowy, który oferował usługi przeładunku i czasowego składowania zbóż, nasion oleistych oraz surowców paszowych.

- Polska jest jednym z największych producentów zbóż w Europie, a port w Gdyni stanowi ważne miejsce eksportu tych produktów na rynki zagraniczne, dlatego ogólnodostępny i operowany przez profesjonalny podmiot terminal jest konieczny do zapewnienia efektywnego eksportu i uniknięcia destabilizacji całego sektora rolnego - mówi Simon Rodian Christensen, Dyrektor Generalny Copenhagen Merchants, jednej z wiodących firm zajmujących się pośrednictwem w handlu zbożem w Europie.

Jak wskazuje ekspert Copenhagen Merchants, wzorem innych krajów Terminal Zbożowy może być szansą na rozwój niskoemisyjnego transportu w Polsce. Dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury kolejowej zapewniającej dostęp do portu w Gdyni łańcuch logistyczny dla zbóż ma szansę stać się nie tylko bardziej ekonomiczny, ale przede wszystkim bardziej przyjazny dla środowiska. Jeden pociąg jest w stanie przewieźć tyle cargo, co 80 ciężarówek, a przewóz jednej tony ładunku w przypadku transportu morskiego wiąże się ze zużyciem nawet o 1/6 mniej paliwa niż w przypadku transportu drogowego. W skali roku oznacza to ogromne korzyści prośrodowiskowe.

- W celu zwiększenia efektywności i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, firmy handlujące produktami rolnymi coraz częściej decydują się na stosowanie niskoemisyjnych środków transportu, takich jak kolej czy statek. Daje to szansę na rozwój całego sektora w kierunku bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw i promowanie ekologicznych praktyk w transporcie produktów rolnych - komentuje Simon Rodian Christensen.

Copenhagen Merchants od wielu lat skupia się nie tylko na rozwijaniu infrastruktury portowej w całej Europie, ale przede wszystkim na budowaniu długotrwałych relacji z lokalnymi partnerami. Dlatego, jak podkreśla Simon Rodian Christensen, Terminal Zbożowy w Porcie Gdynia może być także wyjątkowo atrakcyjnym punktem na mapie całego regionu w kontekście rozwoju i możliwości biznesowych. Jest jednym z największych tego typu obiektów w Europie, a dzięki bogatej ofercie i strategicznemu położeniu ma potencjał przyciągania wielu klientów i inwestorów. Dlatego tak istotne jest, by proces wyłonienia nowego operatora terminalu przebiegł sprawnie, a wybrany oferent umożliwiał budowę ogólnodostępnej infrastruktury o parametrach przeładunkowych gwarantujących pozycję najlepszego w swojej klasie na Morzu Bałtyckim. - Obecność tak ważnego terminalu na mapie Gdyni to ogromna wartość dodana dla całego regionu, która przyczyni się do wzrostu gospodarczego i otworzy wiele szans do rozwoju nie tylko dla Trójmiasta i jego mieszkańców, ale i dla całej Polski – podsumowuje Christensen.