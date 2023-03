Minister rodziny i polityki społecznej po spotkaniu z przedstawicielami osób z niepełnosprawnością przekazała na konferencji, że wśród wypracowanych w czwartek rozwiązań jest nowe świadczenie wspierające, które będzie dedykowane osobie niepełnosprawnej.

Opiekunowie dorobią do świadczenia pielęgnacyjnego

Wśród omawianych tematów była także – jak podała - możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.

Mówiliśmy też, i ten dialog będzie dalej prowadzony, o ustawie o asystencji, nad którą trwają prace u pana prezydenta, który jest jej inicjatorem - wskazała.

Maląg zaakcentowała, że "najważniejszy jest konstruktywny dialog". Konstruktywny dialog - to znaczy, że mówimy otwarcie o wszystkich sprawach, problemach i szukamy drogi, jak należy je rozwiązać – wyjaśniła.

Zależy nam na rozwiązaniach kompleksowych, systemowych, przede wszystkim – prawo do godnego, niezależnego życia i osoby niepełnosprawnej, ale także opiekunów – podkreśliła szefowa MRiPS.

Wiceminister, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik i szefowa resortu Marlena Maląg przekazali na konferencji w Warszawie ustalenia po spotkaniu z opiekunami osób niepełnosprawnych.

Trzy godziny intensywnych rozmów i jesteśmy w punkcie, gdzie mogę z nieskrywaną radością zaprezentować efekt naszego dialogu – wstępne porozumienie wokół trzech zasadniczych elementów tworzących ten model wpierania osoby z niepełnosprawnością i jej opiekuna – powiedział mediom wiceminister.

Pierwszy element, jak wyliczał, to "świadczenie wspierające kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, nieobwarowane jakimikolwiek uzależnieniami typu dochód na członka rodziny, moment powstania niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności czy aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych". Nic z tego nie ma – zaznaczył. To świadczenie wynikające z niepełnosprawności, będzie miało trzy poziomy – kontynuował.

Wdówik podał, że poziom najwyższy będzie dla osób wymagających największego wsparcia i będzie równy dwukrotności renty socjalnej. Poziom drugi – jak kontynuował - ma być równy rencie socjalnej, a poziom trzeci to 50 proc. renty socjalnej.

Zaznaczył, że "aby o to świadczenie móc wystąpić, trzeba najpierw mieć ustalony poziom potrzeby wsparcia". Czynność ta będzie przeprowadzana przez wojewódzkie zespoły orzecznicze – zapowiedział Wdówik.

Ustalanie potrzeby wsparcia będzie mieć – jak dodał - wartość punktową, zobiektywizowaną, w skali od zera do stu punktów.

Świadczenie - data

Od stycznia 2024 uruchomimy pierwszy poziom świadczenia wspierającego dla osób między 90 a setnym punktem w tej skali, czyli wymagających najwyższego poziomu wsparcia – zapowiedział wiceminister.

W kolejnych latach będziemy uruchamiać kolejne poziomy: drugi poziom w 2025 r., trzeci w 2026 r. – poinformował.

Dla opiekunów, którzy po decyzji osoby niepełnosprawnej, czy wspólnej decyzji, że świadczenie przechodzi na tę osobę, uruchamiamy pakiet ochronny, opłacamy składki, jeśli osoba nie podejmie zatrudnienia. Jest możliwość przejścia na świadczenie przedemerytalne lub korzystania z zasiłku dla bezrobotnych i pakietu pomocowego z Funduszu Pracy, który w szczegółach będziemy jeszcze ustalać – dodał.

Wdówik o osobach, które nie przejdą na nowy system

Wiceminister Wdówik powiedział, że "dla osób, które z różnych względów nie będą chciały, nie będą mogły, nie będą gotowe, czy będą się obawiały przejścia na ten nowy system, na świadczenie wspierające, pozostaje oczywiście świadczenie pielęgnacyjne z możliwością podjęcia dodatkowej pracy i zarobkowania do poziomu mniej więcej 20 tys. zł rocznie". Szczegółowa kwota zostanie dopracowana, ale to jest mniej więcej ten poziom, którego się spodziewamy - dodał.

Ta możliwość będzie też dla tych osób, których niepełnosprawni członkowie rodziny mają ustalony poziom potrzeby wsparcia. On może być pierwszy, drugi lub trzeci, ale ważne, że któryś jest, wtedy uruchamia się ta możliwość podjęcia zarobkowania - zaznaczył Wdówik.

Jednocześnie zapewnił, że "będziemy wspólnie pochylać się nad rozwiązaniami dotyczącymi asystencji". Tutaj będzie wprowadzona możliwość wymiany tego świadczenia wspierającego na godziny asystenckie, czyli na dodatkowe wsparcie poza tym, które będzie gwarantowane w ustawie - poinformował Wdówik.

Autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Agata Zbieg