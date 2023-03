O furii Putina poinformował kanał Generał SVR na Telegramie, należący - jak twierdzi "Bild" - do byłego agenta rosyjskich służb o pseudonimie "Wiktor Michajłowicz". Profil ten publikuje informacje z kręgu bliskiego Putinowi.

Krzycząc i przeklinając Putin miał obwiniać za wyciek informacji służbę bezpieczeństwa FSB i przyjaciół Kabajewej. "Putin był bliski zawału lub udaru" - twierdzi profil Generał SVR, dodając, że trzeba było wezwać lekarza.

Na początku tygodnia niezależna grupa medialnaProekt opublikowała wyniki dochodzenia, z którego wynikało, że ​​Putin i Kabajewa mieszkali ze swoimi dziećmi w tajnym pałacu, strzeżeni przez elitarny oddział służby bezpieczeństwa.

Opublikowano zdjęcia wnętrza okazałej rezydencji nad jeziorem między Moskwą a Sankt Petersburgiem. Pisano, że ​​Putin wykorzystał cypryjską firmę Ermira jako przykrywkę do finansowania ich królewskiego stylu życia.

"Putin wpadł we wściekłość"

Po wycieku tych informacji dyktator - jak podaje kanał - pokłócił się z Kabajewą. Twierdził, że to jej przyjaciele ujawnili miejsce ich pobytu.

Kabajewa to 39-letnia zdobywczyni złotego medalu olimpijskiego, gwiazda gimnastyki artystycznej, która została proputinowską posłanką, a teraz kieruje dużą grupą medialną, która wspiera Kreml. Para nigdy nie przyznała się do związku, choć mówi się, że mają razem co najmniej dwoje dzieci.