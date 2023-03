Reklama

Szefowa fińskiego rządu Sanna Marin jest liderką Socjaldemokratycznej Partii Finlandii, która - tak jak Nowa Lewica - jest członkiem Partii Europejskich Socjalistów (PSE). Obie partie należą do tej samej grupy Parlamencie Europejskim - Europejskiego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.

Darmowa aborcja dla Polek w Finlandii?

W ocenie Biedronia "sytuacja Polek zmieni się na lepsze, gdy Lewica dojdzie do władzy". To wydarzy się za niecałe pół roku. Ale nie ma na co czekać. Dlatego jednym z głównych tematów poruszanych na spotkaniu będzie wsparcie Finlandii w zakresie bezpłatnego i bezpiecznego przerywania ciąży dla Polek w fińskich gabinetach ginekologicznych" - powiedział PAP polityk. Dodał, że jego formacja chce, aby Polki miały możliwość bezkosztowego zabiegu na terenie naszych fińskich przyjaciół.

Inne z tematów, które ma poruszyć delegacja Lewicy, to także m.in. fińskie granty dla Polek, które maja pomysł na własny biznes; wymiana nauczycieli, szkolenia dla nauczycieli, by pokazać fiński model edukacji w Polsce; zwiększenie liczby programów wymian studenckich pomiędzy Polską a Finlandią czy wsparcie w osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Temat uchodźców i agresji Rosji na Ukrainę

Oprócz tego będziemy też rozmawiać z premierką Finlandii o sytuacji agresji Rosji na Ukrainę oraz na temat programu wsparcia dla uchodźców oraz osób, które opiekują się uchodźcami - powiedział Biedroń.

Oprócz współprzewodniczącego Nowej Lewicy w delegacji wezmą też udział m.in. wiceszefowie klubu Lewicy Krzysztof Śmieszek i Beata Maciejewska oraz posłanki Wanda Nowicka i Katarzyna Kretkowska.

Zaostrzenie przepisów aborcyjnych w Polsce

Obowiązujące od lat 90. przepisy antyaborcyjne zostały w Polsce zmienione na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Wcześniej obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana tzw. kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach: w sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo) oraz w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. To ta ostatnia przesłanka została uznana przez TK w październiku 2020 r. za niekonstytucyjną.

Wynikając z tej decyzji zakaz przerwania ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej i zagrażającej życiu choroby wywołało falę protestów w całym kraju. (PAP)

Autor: Grzegorz Bruszewski