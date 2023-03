Zdaniem Daniela Radomskiego, eksperta związanego z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i portalem BiznesAlert, ważnym obszarem potencjalnej współpracy koalicji może być wdrażanie technologii małych siłowni SMR oraz regulacje dotyczące wodoru. Paryż i jego sojusznicy chcą, by wodór wytwarzany z wykorzystaniem atomu był traktowany na równi z tym zielonym, produkowanym m.in. na podstawie źródeł słonecznych i wiatrowych. – Z naszego punktu widzenia najważniejszą kwestią jest to, by Komisja nie podważała decyzji podejmowanych przez Polskę w sprawie inwestycji jądrowych i modeli ich finansowania – podkreśla Radomski. Zastrzega jednocześnie, że kontrakty różnicowe – dyskutowane w kontekście reformy rynku energii – są dla atomu „najgorszym możliwym modelem”, ponieważ znacznie zawyża on końcową cenę energii.