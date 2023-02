Reklama

Ukrainie potrzeba zdecydowanie więcej [niż czołgi – red.]. Kontrofensywa - zanim dojdzie do ruchu zgrupowania pancerno-zmechanizowanego, musi nastąpić wzmożona działalność ogniowa poddziałów artyleryjskich, rakietowych, lotnictwa szybkiego, lotnictwa wojsk lądowych. Jeśli Ukraińcy tego nie zrobią, to ich kontrofensywa prawdopodobnie skończy się porażką – twierdzi gen. Jarosław Kraszewski.

Moim zdaniem, biorąc pod uwagę mapę i to, co się dzieje, Ukraina powinna się skoncentrować przede wszystkim na Donbasie – uważa. Kwestia Donbasu jest kwestią militarną, a kwestia Krymu jest kwestią polityczną. Donbas zostanie rozegrany militarnie, natomiast to, czy Krym wróci jest kwestią polityczną. Nie tylko Federacja Rosyjska i Ukraina będą zaangażowane, ale też USA i Chiny – podkreśla wojskowy.

“Brakuje kluczowego surowca”

Nie mamy nitrocelulozy. Podstawowy czynnik do produkcji prochu. Dlatego kulejemy w Europie z produkcją amunicji, bo nie ma nitrocelulozy – mówi gen. Jarosław Kraszewski. Nie ma jej, bo się wyczerpała. Według różnych źródeł, jest przewaga 10 do 1 na korzyść Federacji Rosyjskiej. Rosja wystrzeliwuje dziennie 60 tys. sztuk amunicji artyleryjsko-rakietowej. W tym samym czasie Ukraińcy ok. 6-8 tys. – dodaje.

Część ekspertów śmiała się z zakupów MON, że to Media Markt, czy Allegro, ale proszę zauważyć, że to się układa w logiczną całość. Przekazujemy czołgi, które są postradzieckie, a w tym czasie napływają do nas nowe Abramsy i czołgi z Korei. Wyśmiewane 500 HIMARS-ów, a okazuje się, że nagle jest zgoda na to, by je Polsce sprzedać – ocenia generał.

Wizyta Bidena USA w Polsce

Gen. Jarosław Kraszewski , o wizycie preezydenta USA mówi, że spodziewa się jasnego sygnału dla Zachodu, że to właśnie Polska zrobiła najwięcej dla Ukrainy. Jeśli rozpatrujemy państwa „dziewiątki bukaresztańskiej” Europy centralno-wschodniej, to wspólnie z bałtami zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo.Casus czołgów Leopard II, spodziewam się, że Biden powie, że Polacy nie czekali na jakieś bzdurne procedury. Prezydent Duda rozpoczął kampanię zdecydowanie wcześniej – twierdzi były szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych.

Gen. Kraszewski: Rosjanie będą ginąć masowo

Racjonalność Putina jest poniżej krytyki i poniżej 0. Wszystkie działania podejmowane przez kremlowską administrację doprowadzają i będą doprowadzać do tego, że obywatele tego państwa masowo giną na froncie – mówi generał. Według wojskowego, wiosenna ofensywa będzie polegała na tym, że "rosyjscy żołnierze będą szli falami, by trzymać w ciągłości ogniowej działa i inne środki ogniowe ukraińskie, żeby Ukraińcy bardzo szybko wystrzelali się z amunicji”.

Rosjanie będą ginąć masowo. Będą działali tzw. metodą saturacyjną, podobną do użycia dronów irańskich - idzie jeden za drugim, pododdział za pododdziałem, by utrzymać Ukraińców w ciągłej działalności ogniowej – ocenia.