I czemu się drzecie opozycjo? Panie Borysie Budko w rajtuzkach - zaczął swoje wystąpienie Janusz Kowalski.

Wy mówiliście o złodziejstwie tutaj? Wy którzy pozwalaliście okradać Polaków mafiami vatowskimi, lekowymi? - mówił poseł Solidarnej Polski.

Nie podoba wam się minister Czarnek? Nie podoba wam się minister Ziobro, bo odkrył być może największą aferę w warszawskim ratuszu? - pytał.

Kowalski zachęcał do aplauzu

My jesteśmy dumni z naszych ministrów! Szanowni, wstańmy i pokażmy, jacy jesteśmy dumni z naszych ministrów! Brawo! Brawo minister Czarnek! Brawo! Wstajemy! - krzyczał Kowalski.

Nigdy nie dojdziecie do władzy! Brawo! Rozliczymy was! Rozliczymy Trzaskowskiego! I co się Nitras śmiejesz? - krzyczał. Śmiejcie się! Nigdy nie dojdziecie do władzy dodał kończąc swoje wystąpienie.