Choć nie dokonano jeszcze żadnych aresztowań, policja stwierdziła, że zadała cios finansowy wszystkim zaangażowanym w nielegalny proceder - od południowoamerykańskich producentów narkotyków po ich dystrybutorów. Według władz policyjna operacja doprowadziła do największej w historii Nowej Zelandii konfiskaty narkotyków.

Reklama

Policja przejęła ponad 3 tony kokainy

Szef nowozelandzkiej policji Andrew Coster przekazał, że kokaina została przechwycona przez okręt marynarki wojennej, który wysłano na obszar, gdzie unosił się towar. Po dostarczeniu przejętej kokainy do Nowej Zelandii, została ona zniszczona.

W ocenie Costera 3,2 tony kokainy było warte ponad 300 mln dolarów amerykańskich i prawdopodobnie docelowo towar miał trafić do Australii.

Reklama

Uważamy, że była to ilość kokainy wystarczająca do zaspokojenia potrzeb australijskiego rynku na około jeden rok i było to więcej niż Nowa Zelandia wykorzystałaby w ciągu 30 lat - powiedział przedstawiciel policji.