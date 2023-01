Dostarczenie przez państwa zachodnie czołgów Ukrainie wzmocni jej wojska zmechanizowane, pomoże w pokonaniu sił rosyjskich i w wyzwoleniu okupowanego terytorium kraju - podkreśla amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Think tank już wcześniej oceniał, że Zachód poprzez powolne lub ograniczone dostawy uzbrojenia dla Ukrainy przyczynił się do niezdolności wojsk tego państwa do rozbicia sił rosyjskich, które ugrzęzły pod Bachmutem w obwodzie donieckim, ponieważ nowy sprzęt umożliwiłby przeprowadzenie dużej kontrofensywy.

