"NYT" podkreślił, że byłoby to dużym krokiem naprzód w uzbrojeniu Kijowa, aby mógł odzyskać swoje terytorium od Rosji. Powołując się na pragnących zachować anonimowość urzędników, zaznaczył, że Biały Dom może już w środę zapowiedzieć wysłanie ok. 30 czołgów. W ciągu ostatniego miesiąca urzędnicy Pentagonu wyrażali wątpliwości co do wysłania Abramsów z obawy, jak Ukraina wykorzysta zaawansowane czołgi, które wymagają intensywnego szkolenia i obsługi. Urzędnicy powiedzieli, że dotarcie do ukraińskich pól bitewnych może faktycznie potrwać lata" - napisała gazeta.

Amerykański dziennik zaznacza, że sekretarz obrony Lloyd J. Austin III przekonał się w końcu, że wysłanie amerykańskich czołgów jest konieczne, aby zachęcić Niemcy do dostarczania swoich czołgów Leopard 2. Według "NYT” urzędnicy Departamentu Stanu i Białego Domu argumentowali, że zapewnienie Niemcom politycznej osłony, której szukały, aby wysłać własne czołgi, przeważyło nad niechęcią Departamentu Obrony.

W artykule podkreślono, że niemieccy oficjele prywatnie mówili, że wyślą jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie czołgów, tylko wówczas, jeśli USA zgodzą się przekazać swoje M1 Abrams. Gazeta przypomniała, że wiele krajów europejskich używa niemieckich Leopardów, których jest około 2000 na całym kontynencie. Ukraina zaś usilnie prosiła o czołgi w ostatnich tygodniach, przekonując o ich niezbędności w celu przeciwdziałania przewadze Rosji w broni i ludziach.

Bariera, która pada

Zachodnie czołgi są najnowszą barierą, która pada, podczas gdy sojusznicy Ukrainy dostarczają jej systemy uzbrojenia, przed czym wcześniej się wzbraniali. (…) Wielka Brytania zapowiedziała, że przekaże część swoich czołgów Challenger 2” – zaznaczył „NYT”. Przywołał wypowiedź ministra obrony Mariusza Błaszczaka, że Polska zwróciła się formalnie do Niemiec o zgodę na wysłanie Ukrainie czołgów Leopard z własnych zapasów. Inne kraje zasygnalizowały, że zrobią to, jeśli Niemcy się zgodzą.

We wtorek "Wall Street Journal" poinformował, że administracja USA jest bliska decyzji w sprawie wysłania znaczącej liczby czołgów M1 Abrams do Ukrainy i może ogłosić ją jeszcze w tym tygodniu.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski