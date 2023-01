Pytany o to, czy jest uwikłany w aferę korupcyjną w PE,europoseł PO skomentował: Oczywiście nie i dodał: Ci, którzy brali łapówki siedzą i tak powinno być.

Zarobki Sikorskiego? "Spodziewałbym się raczej laurki od Urzędu Skarbowego"

PiS pyta o zarobki Sikorskiego? Jak polski polityk zarabia solidne pieniądze na rynku międzynarodowym, płaci od tego w Polsce podatek i deklaruje to uczciwie, to ja bym się raczej spodziewał laurki od Urzędu Skarbowego. Panom z PiS nie mieści się w głowach, że można nie doić spółek Skarbu Państwa, nie tworzyć szemranej fundacji, tylko uczciwie zarabiać – odpowiedział polityk. Mam następującą informację: już w przyszłym roku sami będziecie mogli się sprawdzić na rynku. Życzę takiego powodzenia, jak ja miałem – dodał.

Odejście od unijnego weta?

Odejście od unijnego weta? Propozycja niemiecka jest przedmiotem żywej dyskusji. Jako UE jesteśmy konfederacją z pewnymi cechami federalnymi. Niemcy próbują nas przekonać do przejścia na głosowanie większościowe ws. polityki zagranicznej i obronnej, gdy drenują zaufanie do siebie w tych sprawach – powiedział Radosław Sikorski. Dodał jednak: Ale są różne sposoby odejścia od jednomyślności.Podwójna większość to raz, ale są inne sposoby: np. jeden kraj, jeden głos, albo większe państwo 5 głosów, a mniejsze 3. I tu jest pole do dyskusji – uważa europoseł PO.