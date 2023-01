Zdaniem admirała "Rosjanie najprawdopodobniej zachowają swoje podobne ambicje" i mimo że rosyjskie siły, sprzęt i amunicja zostały uszczuplone przez wojnę, kraje NATO sądzą, że Moskwa będzie próbowała odbudować, a nawet wzmocnić swój potencjał wojskowy.

Reklama

Odbudowa potencjału Rosji?

Czy to nastąpi w ciągu trzech do pięciu lat? Czy trzech do dziesięciu lat? To jest coś, o czym będziemy musieli rozmawiać. To jest coś, czemu będą przyglądać się służby wywiadowcze - powiedział Bauer, którego komitet jest najwyższym organem wojskowym NATO.

Ogólne przekonanie jest takie, że Rosjanie odtworzą to, co mieli, sami również wyciągną wnioski z tego konfliktu i spróbują poprawić to, co mieli - powiedział Bauer, przemawiając na zakończenie dwudniowego spotkania najwyższych oficerów wojskowych z krajów członkowskich NATO.

Reklama

Więc to najprawdopodobniej będzie wpływało na nasze plany - dodał.