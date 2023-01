Jak relacjonowały media, podczas poniedziałkowego spotkania z minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonną, szef MSZ Austrii Alexander Schallenberg zaapelował m.in. o złagodzenie europejskich restrykcji wobec Moskwy; skrytykował również Polskę za odmówienie zgody na przyjazd szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa na grudniowe posiedzenie rady ministerialnej OBWE w Łodzi.

"Model budowania nieprzemyślanych powiązań"

Polska podtrzymuje swoje zdanie w zakresie sankcji dla Rosji - powiedział PAP Müller, komentując te doniesienia. Jak podkreślił, tylko konsekwentna polityka w tym zakresie może doprowadzić do zmiany działań ze strony Moskwy. Każda próba zamykania oczu na rosyjskie zbrodnie pod płaszczykiem powrotu do normalnego funkcjonowania relacji gospodarczych to ogromny błąd - zaznaczył. To właśnie taki model budowania nieprzemyślanych powiązań z Rosją w polityce energetycznej doprowadził do wojny - ocenił Müller.

Pod koniec listopada rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał, że Polska nie wyraziła zgody na przyjazd do naszego kraju szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa na grudniowe posiedzenie Rady Ministerialnej OBWE w Łodzi. Nasz kraj sprawował wówczas przewodnictwo w Organizacji i był gospodarzem spotkania. Jasina wskazywał wówczas m.in., że rosyjska napaść na Ukrainę stanowi zasadnicze zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności w całej Europie i egzystencjalne zagrożenie dla samej OBWE.

autor: Rafał Białkowski