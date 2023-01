Chodzi o kwoty przypadające na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców; jednocześnie przestaną obowiązywać poprzednie rozporządzenia MF dotyczące tej kwestii z grudnia 2021 r.

I tak w przypadku wyborów prezydenckich i tych do Parlamentu Europejskiego, w porównaniu do stanu po poprzednich rozporządzeniach, limit zwiększy się z 71 do 80 groszy; w przypadku wyborów do Sejmu - z 97 groszy do 1 zł 10 groszy, a Senatu - z 21 do 24 groszy.

W innym rozporządzeniu MF podwyższa kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W wyborach do rady gminy w gminach liczących do 40 tys. mieszkańców wzrośnie on z 1187,42 zł na 1344,16 zł; w gminach powyżej 40 tys. mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic Warszawy – z 1424,91 zł do 1613,00 zł.

W wyborach do rady powiatu limit zwiększy się z – 2849,82 zł do 3225,99 zł, a do rady miasta w miastach na prawach powiatu - z 4274,73 zł do 4838,99 zł.

Jeśli chodzi o wybory do sejmiku województwa, kwota ta zmieni się z 7124,54 zł na 8064,98 zł.

Rozporządzenia MF wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Limit kwot na agitację wyborczą

Kwestie dotyczące wyznaczenia wysokości limitu kwoty na mieszkańca w wyborach m.in. prezydenckich, do Sejmu, Senatu, PE - są zawarte w Kodeksie wyborczym. Zgodnie z nim komitety wyborcze mogą wydatkować na agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitem.

Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów, ogłasza w formie komunikatu w "Monitorze Polskim" i podaje do publicznej wiadomości liczbę wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju - według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów.

Minister finansów w drodze rozporządzenia podwyższa kwotę limitu w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o ponad 5 proc., w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen. Wskaźnik ten ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w "Monitorze Polskim" do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału. (PAP)

Wiktoria Nicałek

wni/ godl/