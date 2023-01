Janina Goss w radzie nadzorczej PKN Orlen. "Wiele spółek o nią zabiegało" - mówił w popołudniowym Gościu Radia ZET rzecznik PiS Rafał Bochenek, pytany o powołanie Janiny Goss, wieloletniej przyjaciółki szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, do rady nadzorczej Orlenu. Na pytanie o to, jakie to były spółki, nie odpowiedział. "Nie chcę mówić publicznie" - powiedział.

Jak mówił rzecznik PiS, Janina Goss "jest na pewno cenioną postacią, jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenie". Reklama Prowadząca program Beata Lubecka pytała o kompetencje Janiny Goss. Zadała również pytanie o to, czy sam rzecznik PiS chciałby zasiąść w radzie nadzorczej PKN Orlen, gdyby nie był posłem. - Nie, ja jestem zadowolony z tego, co robię i staram się to robić najlepiej, jak potrafię - odparł popołudniowy gość Radia ZET. Dodał: - Ja nie mogę się równać z panią Janiną Goss, która jest niezwykle doświadczona jeśli chodzi o prawo biznesowe, korporacyjne prawo handlowe. Janina Goss, przyjaciółka Kaczyńskiego, w radzie nadzorczej PKN Orlen Zobacz również Na pytanie o to, czy Janina Goss jest również ekspertką od rynku paliw, Bochenek odparł, że "jest radcą prawnym, który od lat pracuje w wielu dużych uznawanych spółkach i radach nadzorczych". Bochenek mówił, że również prywatnie Janina Goss jest "dobrym człowiekiem". - Jest postacią, która bardzo poświęca się swojej pracy - mówił. Pytany o to, czy nie zasiada w radzie nadzorczej PKN Orlen dlatego, że jest bardzo dobrą znajomą Jarosława Kaczyńskiego, rzecznik PiS odrzekł, że "PO używając tych argumentów patrzy według siebie". - W spółkach skarbu państwa, samorządowych zatrudniali pociotków itd. - skomentował Rafał Bochenek.