Członek RPP Ludwik Kotecki zwraca uwagę, że zarówno średnia, jak i mediana dotycząca postrzeganejsą dwukrotnie wyższe niż grudniowe odczyty. - Tak widzi aktualną inflację społeczeństwo. Jednak dużo bardziej niepokojący jest bardzo duży odsetek respondentów oczekujących w bieżącym roku inflacji wyższej niż w zeszłym. To aż 47 proc., przy ponaddwukrotnie mniejszym odsetku respondentów oczekujących spadku. Obniżenie oczekiwań jest warunkiem koniecznym do trwałego obniżenia inflacji - podkreśla Kotecki. Także zdaniem głównego ekonomisty Credit Agricole Jakuba Borowskiego wyniki badania wskazują problem silnego zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. - To nie jest dobra wiadomość z punktu widzenia tego, jak szybko i jakim kosztem możemy obniżyć inflację. W takiej sytuacji bankowi centralnemu trudniej może być osiągnąć cel, tym bardziej że komunikuje, iż zakończył cykl podwyżek i nie widać determinacji do sprowadzenie inflacji do celu w ciągu kilku kwartałów - podkreśla ekonomista. Zwraca także uwagę, że odczucia społeczne rozmijają się tu z prognozami ekonomistów i inwestorów, którzy obstawiają dezinflację. Jego zdaniem kluczowe będzie, czy oczekiwania inflacyjne spadną w II kw., gdy powinniśmy zobaczyć wyraźniejszy spadek tempa wzrostu cen.