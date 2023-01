Trwają konsultacje. Dziś w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego będzie spotkanie prezydenta z premierem, szefem MON nt. sytuacji za wschodnią granicą – zapowiada szef Biura Polityki Międzynarodowej. Gość Bogdana Rymanowskiego dodaje, że „trzeba ustalić, co dokładnie nasi sojusznicy z zachodu chcą zrobić”. Ile Leopardów Polska przekaże? - Wszystkich absolutnie nie. Mówienie o tym, że Polska odda kilkaset sztuk to jest absurd. Tworzenie rzeczywistości alternatywnej – podkreśla Jakub Kumoch. Minister wyjaśnia, że Polska nie będzie robić niczego w pojedynkę.

Przy mnie prezydent Zełenski za tę sprawę podziękował

Pytany przez prowadzącego o Patrioty dla Ukrainy, które przekażą jej Niemcy, szef BPM ocenia, że „oczywiście, że jest” to zasługa Polski.

- Przy mnie prezydent Zełenski za tę sprawę podziękował. Za to, że umiędzynarodowiliśmy problem Patriotów – zdradza Gość Radia ZET. Kumoch dodaje, że to Polska „postawiła bardzo jasno kwestię wśród państw NATO: a dlaczego nie przekazać Patriotów na Ukrainę”.

W różnych ośrodkach analitycznych, amerykańskich podchwycono tę myśl. Berlin też podejmuje taką decyzję. To świadczy o skuteczności – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. - Umiędzynarodowienie sprawy to znaczy rzucenie jej na stół, wyrzucenie jako pierwszy idei i w tym momencie pojawia się wewnętrzny nacisk – dodaje minister.

Dopytywany przez gospodarza programu o to, czy wizyta Andrzeja Dudy w Berlinie była poświęcona sprawie Patriotów, Gość Radia ZET odpowiada, że ten temat oczywiście był poruszany. – Pan prezydent powiedział, że jeśli się nie da na Ukrainę, to niech będą w Polsce – mówi Jakub Kumoch. Jego zdaniem wielogłos, który powstał w Polsce to też pewnego rodzaju rozgrywka. - Coś, co pozwoliło tej sprawie pożyć kilka dni w prasie międzynarodowej – uważa szef Biura Polityki Międzynarodowej.