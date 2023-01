Turcja potwierdziła, że zrobiliśmy to, co obiecaliśmy, ale jednocześnie żąda rzeczy, których nie możemy i nie chcemy dać - stwierdził Kristersson, odnosząc się do tureckich żądań deportacji osób podejrzanych o terroryzm.

W połowie grudnia Sąd Najwyższy Szwecji odmówił wydania władzom Turcji obywatela tego kraju, dziennikarza, oskarżonego przez administrację tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana o udział w próbie zamachu stanu w 2016 roku.

Kristersson podkreślił, że "jest przekonany, że Turcja ratyfikuje szwedzki wniosek o członkostwo w Sojuszu, choć jak przyznał "nie wiadomo, kiedy to się stanie".

Obecny na konferencji szef fińskiej dyplomacji Pekka Haavisto zadeklarował, że Finlandia, wobec której Ankara ma mniej zastrzeżeń, poczeka na Szwecję. Wspólnie złożyliśmy wniosek o członkostwo w NATO, razem też zakończymy ten proces - obiecał.

Kristersson w swoim przemówieniu opisał, w jaki sposób wyglądać będzie członkostwo Szwecji w NATO. Zapewnił, że rząd w Sztokholmie wniesie solidarny wkład w planowanie, ćwiczenia, operacje i wysiłki NATO. Ujawnił, że Szwecja przystąpi do inicjatywy europejskiej tarczy obrony powietrznej pod przewodnictwem Niemiec, wzmocni patrolami myśliwców Gripen państwa bałtyckie, Islandię oraz obszar Morza Czarnego.

Rozmowa Kristerssona z Zełenskim

Premier obiecał również, że "Szwecja wkrótce udzieli Ukrainie dodatkowego wsparcia wojskowego". Kristersson i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiali telefonicznie na ten temat w piątek.

Na mającej potrwać do wtorku konferencji "Folk och Forsvar" (Społeczeństwo i Obronność) w Saelen w Górach Skandynawskich specjalnym gościem jest sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

