Na spotkaniu z mieszkańcami Kosiniak-Kamysz przypomniał, że "Uczciwa Polska" to pakiet trzech projektów ustaw, które mają być wniesione jako inicjatywa obywatelska. +Uczciwa Polska+ to jest (też) coś więcej, to jest swego rodzaju filozofia państwa, filozofia działania społecznego, odpowiedzialności za drugiego człowieka - mówił prezes PSL.

Podkreślał, że na projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej składają się projekt ustaw dla trzech pokoleń. Proszę was wszystkim o podpisanie (...) bardzo proszę o zaangażowanie się w ten projekt obywatelski, bo to jest ogromna szansa, żeby z +Uczciwą Polską+ dotrzeć do każdego domu w Polsce, żeby o uczciwej Polsce mógł usłyszeć każdy, żeby +Uczciwa Polska+ wygrała w 2023 roku - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Mówił, że inicjatywa "Uczciwa Polska" ma odpowiedzieć na bardzo ważne problemy demograficzne, problemy na rynku pracy i zarobków, także na kwestie dotyczące utrzymania rodziny oraz problemy emerytów.

Inicjatywa "Uczciwa Polska". Co zakłada?

Przypomniał, że pierwsze rozwiązanie jest skierowane dla emerytów i dotyczy dziedziczenia emerytury. Zwracał uwagę, że to rozwiązanie jest szczególne ważne dla kobiet, które często mają znacznie niższą emeryturę niż mężczyźni, a jednocześnie często żyją dłużej i zostają same. PSL postuluje, aby po śmierci współmałżonka, druga osoba otrzymywała 100 procent najwyższej emerytury i 50 procent drugiego świadczenia.

Drugi punkt w projekcie PSL to ustawa "Praca, która się opłaca" skierowana głównie do grona aktywnych 30, 40 i 50-latków. Prezes PSL mówił, że często pracują na drugim etacie, często po godzinach zakładają swoją firmę, żeby dorobić, bo mają na przykład kredyt, który w ostatnim roku wzrósł z 2 tys. zł do 4,2 tys. zł.

PSL proponuje, aby opodatkowane było tylko jedno miejsce pracy, a druga praca byłaby nieopodatkowana. "Uczciwa Polska+, w przeciwieństwie do nieuczciwego państwa, które jest dzisiaj, nie bierze podatków, składki od drugiej pracy - mówił Kosiniak-Kamysz. Podkreślał, że trzeba docenić ludzi ciężkiej pracy i promować aktywność.

W trzeciej ustawie skierowanej do ludzi młodych, jest mowa o niskooprocentowanym (1,5 proc.) stałym kredycie na mieszkanie lub dom w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wkładzie własnym od państwa w wysokości do 100 tys. zł. Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że takie rozwiązania w obszarze mieszkalnictwa są konieczne, bo bez nich czeka nas zapaść demograficzna. Prezes PSL wskazywał, że nie zmieni się demografia, dopóki nie zmienimy sytuacji mieszkaniowej. Dodał, że w Polsce brakuje 2 mln mieszkań, a młodzi ludzie coraz później decydują się na założenie rodziny, bo nie stać ich na własne mieszkanie i wynajmują je przez długie lata w kilka osób.

autor: Karol Kostrzewa, Małgorzata Miszczuk