Orlen w ostatnich dniach mocno obniżył hurtowe ceny paliw, jednocześnie ceny na stacjach - pomimo podwyżki stawki VAT - pozostały bez większych zmian.

Piotr Woźniak w "Rozmowie Piaseckiego" powiedział, że zastanawia się, "jak długo to potrwa". - Spodziewam się bardzo rychłej podwyżki - dodał.

Były minister gospodarki i były prezes PGNiG ocenił, że "mamy do czynienia z duopolem". Jak mówił, "okazuje się, że ceny hurtowe paliw zostały obniżone na przełomie roku przez obie firmy quasi konkurujące ze sobą, to znaczy Saudi Aramco w stacjach Lotosu (…) i Orlen zrobiły to samo".

To oczywiście pachnie z daleka zmową cenową - dodał Woźniak. Jego zdaniem to powinien zbadać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.