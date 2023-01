Eksperci Uniwersytetu Warszawskiego i Banku Światowego spróbowali oszacować długofalowe efekty wysłania polskich uczniów na naukę zdalną. Przypomnijmy: Polska była w czołówce krajów, których placówki edukacyjne pozostawały najdłużej zamknięte. U nas były to 43 tygodnie. Szkoły nie były też przygotowane do prowadzenia nauki na odległość. To ma i będzie miało przełożenie na umiejętności poznawcze dzieci i młodzieży. I odbije się na ich pozycji na rynku pracy – przekonują badacze.

Reklama

Punktem odniesienia dla analizy były cykliczne badania PISA nadzorowane przez OECD, które mierzą postępy 15-latków w takich dziedzinach jak matematyka, czytanie ze zrozumieniem, nauki przyrodnicze. Naukowcy zestawili je z wynikami warszawskich uczniów w wieku 15–17, które osiągali w 2021 r.

Luka edukacyjna

– Wykorzystaliśmy oszacowania związku wyników PISA i wskaźników rozwoju gospodarczego. Symulacje wskazują, że powstała luka edukacyjna może przełożyć się na straty dla gospodarki wartości rzędu 7 proc. PKB z 2021 r. (179 mld zł) – wyjaśnia dr Tomasz Gajderowicz, współautor badań z Evidence Institute i Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Reklama

Inni nasi rozmówcy przekonują jednak, że nie musi być tak źle. Gospodarka podlega dziś tak dynamicznym zmianom, że nie sposób przewidzieć, jak będzie wyglądał rynek pracy za dekadę.

– Powstają nowe stanowiska, inne się kończą – komentuje Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan. Przypomina, że pandemia przyczyniła się do rozpowszechnienia pracy zdalnej, hybrydowej, ale i rozwoju nowych technologii, czyli czegoś, w czym młode pokolenie jest dobre. Zarazem jednak dzisiejsze szkoły są przepełnione, brakuje nauczycieli, a przez to indywidualnego podejścia do ucznia. A to upośledza rozwój umiejętności cyfrowych i matematycznych, będących podstawą przyszłych zawodów.

Zapytane przez nas MEiN przekonuje, że dołożyło wszelkich starań, by zlikwidować negatywne skutki nauki zdalnej.

CZYTAJ WIĘCEJ WE WTORKOWYM WYDANIU "DZIENNIK GAZETA PRAWNA">>>