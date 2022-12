Oficjalny powód jest zawsze ten sam: zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Uruchomiony w 2017 r. TikTok rzucił wyzwanie amerykańskim gigantom. W ciągu pięciu lat zainstalował ją 1 mld użytkowników globalnie, a ponad 100 mln w USA. Zwykle podzieleni, amerykańscy politycy zaczynają mówić w sprawie TikToka jednym głosem. - To niepokojące, co chiński rząd mógłby zrobić, by manipulować TikTokiem - powiedział w wywiadzie dla PBS William Burns, szef