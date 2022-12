Wicepremier Kowalczyk w Radiu Plus został zapytany o zapowiadane czipowanie psów. Czip (...) umożliwi m.in. odnalezienie psa, właściciel" - powiedział Kowalczyk we wtorek. Wicepremier podał, że ustawa o obowiązkowym czipowaniu psów będzie gotowa w pierwszym półroczu 2023 r. Jak zaznaczył, w tej sprawie ma nadzieję na porozumienie rządu, samorządu i izby weterynaryjnej. To lekarze weterynarii będą te czipy wszczepiać, przy okazji sczepień - poinformował.

Rząd obiecuje wsparcie finansowe

Jak dodał Kowalczyk, docelowo każdy pies będzie zaczipowany. Zastanawiamy się tylko, jak rozłożyć to w czasie, jak wspomóc przynajmniej na początku, tak, żeby to nie było na koszt właścicieli, tylko, żeby w sposób zachęcający w tych kosztach partycypowały rząd i samorząd - powiedział wicepremier.

Szef MRiRW w połowie grudnia w Przysusze zapowiedział wprowadzenie ustawy o obowiązku czipowania psów - tak, żeby każdy był odpowiedzialny za to zwierzę, którym się opiekuje.

autor: Aneta Oksiuta