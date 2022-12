Większe niż inwestycje bezpośrednie były obroty handlowe między Polską a Arabią Saudyjską. Ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost zwłaszcza w przypadku importu do Polski . 95 proc. przywozu do naszego kraju to produkty mineralne - głównie ropa naftowa. Nasz eksport do Arabii Saudyjskiej szybko rósł w pierwszej połowie poprzedniej dekady. Naszym największym hitem eksportowym są… papierosy. Od stycznia do października tego roku sprzedaliśmy Saudyjczykom tego typu wyroby za ponad 900 mln zł.