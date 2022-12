Reklama

To pierwszy raz w historii rządu, kiedy sprawujący urząd minister korzysta z dłuższego urlopu opiekuńczego przewidzianego dla ojców. Urlop Kaikkonena zaplanowany jest na okres od początku stycznia do końca lutego.

"Dzieci są małe tylko przez chwilę"

Bezpieczeństwo ojczyzny także wtedy będzie w dobrych rękach. Dzieci są małe tylko przez chwilę i chcę pamiętać ten okres nie tylko ze zdjęć – powiedział Kaikkonen.

W państwie to jedno z najbardziej znaczących stanowisk. Najważniejszą rolą ministra obrony jest oczywiście zapewnienie pokoju w Finlandii – powiedział Savola, który zastąpi Kaikkonena.

"Minister daje przykład"

Prasa zauważa, że to dobrze, iż mimo ważnych i historycznych dla kraju wydarzeń (wojna w Europie, proces akcesji do NATO) "minister daje przykład" obywatelom i jako ojciec chce przejąć obowiązki związane z opieką nad niemowlakiem. Do pracy ma wrócić tuż przed zaplanowanymi na kwiecień wyborami parlamentarnymi.

Kaikkonen ma dwóch synów – dwuletniego i półrocznego. Wcześniej szef MON z części uprawnień rodzicielskich skorzystał latem 2020 r.

Urlopy macierzyńskie w rządzie Marin

W ostatnich latach w "młodym i kobiecym" rządzie, jak często określa się centrolewicowy gabinet premier Sanny Marin, na urlopach macierzyńskich przebywały minister edukacji Li Andersson, minister spraw wewnętrznych Maria Ohisalo (obecnie szefowa resortu środowiska i klimatu) oraz Krista Kiuru kierująca resortem ds. rodziny i usług socjalnych.

Z Helsinek Przemysław Molik