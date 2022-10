Według przekazanych w niedzielę wstępnych informacji NBI grupy przestępcze mogły przejąć przeznaczoną dla ukraińskiej armii broń, w tym m.in. karabiny. Część transportów broni, wysyłanych Ukrainie przez różne kraje, znaleziono również w Szwecji, Danii i Holandii - podały fińskie służby.

Widzimy dowody na to, że część broni kierowanej na Ukrainę trafia do Finlandii - powiedział nadinspektor NBI Christer Ahlgren. Trzy z największych światowych gangów motocyklowych mają swoje komórki w Finlandii. Są to np. Bandidos MC, którzy działają też w największych ukraińskich miasta; wiemy, że kontakty i ścieżki przerzutu są odnawiane - wyjaśnił Ahlgren.

Ukraina otrzymała ogromne ilości broni, to dobrze, ale z problemem tak dużej ilości broni na rynku będziemy się zmagać przez najbliższe dekady - dodał funkcjonariusz NBI.