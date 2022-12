PiS idzie na duże ustępstwa w sprawie sądów, by dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. - Środki z KPO wzmocnią złotego, pozwolą na jeszcze większe inwestycje - mówił Mateusz Morawiecki. PiS chce, by ustawa, która zawiera uzgodnione z Brukselą zmiany, była procedowana szybko. Sam projekt ma zielone światło z Nowogrodzkiej.

Każdy paragraf był konsultowany i akceptowany przez prezesa – mówi "DGP" osoba z rządu. Jak zapewnia rozmówca "Dziennika Gazety Prawnej", kluczowy pomysł – by to Naczelny Sad Administracyjny zajmował się sprawami dyscyplinarnymi sędziów – to propozycja rządowa.

Komisja Europejska chciała likwidacji Izby Odpowiedzialności Zawodowej w SN i tego, by te kwestie były nadal rozstrzygane w SN. Minister Szynkowski zaproponował NSA – mówi źródło "DGP". Ustawa zakłada też, że sędziowie mogli badać status swoich kolegów.

Z KE płyną pozytywne sygnały, choć rozmówcy "DGP" zastrzegają, że przy ocenie kamieni milowych KPO kluczowe będzie to, czy i jaka wersja ustawy zostanie przyjęta. Na spotkaniu z liderami partii opozycyjnych premier Morawiecki miał zastrzec, że tym razem w ustawie nie może być zmieniony „nawet jeden przecinek”.

Propozycje PiS mogą być nie w smak Andrzejowi Dudzie. Pałac był wprawdzie informowany o rozmowach, ale nie został wprowadzony we wszystkie szczegóły. Także cześć środowiska sędziowskiego kwestionuje z powodów konstytucyjnych rozwiązanie dotyczące NSA. W opozycji wątpliwości ma PO, ale rozmówcy z Lewicy czy PSL nie widzą problemu. Stanowisko ziobrystów jest niepewne.

