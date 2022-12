Jarosław Kaczyński w niedzielę na spotkaniu z mieszkańcami Nowej Soli mówił o problemach służby zdrowia i zarobkach wśród lekarzy. Są lekarze, którzy zarabiają całkiem przeciętnie, ale jest i tak, że niektórzy zarabiają bardzo, bardzo dużo - zauważył prezes PiS. Nie miałbym z tego powodu pretensji, gdyby służba zdrowia działała tak, jak powinna działać - podkreślił.

"Lekarz jest człowiekiem pewnej misji"

Pogoń za pieniądzem w tym środowisku jest jednak przesadna i będzie trzeba coś z tym zrobić - stwierdził prezes PiS. Wskazywał też m.in., że "lekarz jest człowiekiem nie tylko pewnego zawodu, ale także pewnej misji".

Premier był pytany na briefingu prasowym, czy zgadza się z tymi słowami prezesa PiS. Oczywiście, że generalnie się z tym zgadzam, ponieważ bardzo wiele sytuacji jest takich, w których szukamy rozwiązań za pomocą wsparcia poprzez odpowiednie mechanizmy finansowe - powiedział premier.

Tymczasem w przypadku lekarzy najważniejsza jest przysięga Hipokratesa, najważniejsze jest służenie ludziom, najważniejsza jest misja i bardzo dobrze, żeby wszyscy o tym pamiętali. Ważne jest dofinansowanie służby zdrowia, my to dofinansowanie zapewniamy - powiedział szef rządu.

Morawiecki: Na służbę zdrowia przeznaczane jest około 6 proc. PKB

Jak mówił, już dziś na służbę zdrowia przeznaczane jest około 6 proc. PKB, a jeszcze w 2015 roku było to ok. 4,5 proc. Jak najbardziej trzeba dążyć do tego, żeby czynniki finansowe, czynniki materialne, czynniki pozamaterialne, motywacja pozamaterialna szły ze sobą w parze, ręka w ręka - powiedział Morawiecki.

Autor: Karol Kostrzewa, Krzysztof Wójcik