Zostaną też wprowadzone(podobnie jak w przypadku alkoholu w Polsce) uzależnione od zawartości w produkcie THC (tetrahydrokannabinolu – głównej substancji psychoaktywnej występującej w konopiach). Część dodatkowych wpływów z podatku miałaby być przeznaczona na programy edukacyjne zapobiegające nadużywaniu substancji psychoaktywnych. Minister Lauterbach podkreślił, że choć rządowy plan przewiduje najbardziej liberalne podejście do marihuany w Europie, to jednocześnie będzie to „najbardziej uregulowany rynek w UE”, który z czasem może się stać modelem dla innych krajów. Wedle oficjalnych deklaracji projekt ustawy ma zostać opublikowany do końca tego roku.