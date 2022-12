Reklama

Dziennikarka została nominowana za wnikliwość, odpowiedzialność i merytoryczność, z jaką recenzuje zmiany w prawie podatkowym. Jej rzeczowe publikacje poświęcone Polskiemu Ładowi przekonały resort finansów do wprowadzenia szeregu zmian w przepisach, co w przypadku wielu przedsiębiorców i firm zdecydowało o opłacalności dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Praca działu podatkowego "DGP", którym kieruje, to przykład, że dziennikarstwo może być służbą publiczną.

Tegoroczni nominowani to również:

Marek Chądzyński (300Gospodarka) – za świeże spojrzenie na powszechnie dostępne wskaźniki makroekonomiczne i samodzielne wyciąganie z nich wniosków oraz za atrakcyjne prezentowanie tematów ekonomicznych bez uciekania się do clickbaitowych chwytów - czytamy na portalu Press.pl

Reklama

Mikołaj Kunica (Business Insider Polska) – za zbudowanie mocnego zespołu, który wyznacza trendy w informowaniu o gospodarce, ekonomii, finansach i rynkach. Business Insider pod jego kierownictwem stał się dla polskiej klasy średniej najważniejszym serwisem biznesowym dzięki temu, że informuje o sprawach najistotniejszych konkretnie i przejrzyście.

Grand Press Economy to nagroda za dziennikarski profesjonalizm, rzetelną i obiektywną prezentację tematów ekonomicznych, wysoką jakość publikowanych materiałów. Nominowanych wskazuje redakcja „Press” po konsultacji z gronem dziennikarzy, redaktorów i fachowców zajmujących się ekonomią, gospodarką i finansami.

Zwycięzcę, którego wyłoni redakcja „Press”, poznamy 13 grudnia na gali finałowej Grand Press 2022 w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Laureat otrzyma czek na 10 tys. zł. Partnerem nagrody jest BNP Paribas Bank Polska.

Reklama

Organizatorami konkursu są:

magazyn „Press” i Fundacja Grand Press

Mecenas konkursu Grand Press: Powered by Sebastian Kulczyk

Partnerzy konkursu Grand Press: Grupa Lux Med, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Grupa Żywiec, Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol, Grupa KRUK

Partner nagrody Grand Press Economy i Nagrody im. Bohdana Tomaszewskiego: BNP Paribas Bank Polska

Partner nagrody Grand Press Digital: Meta

Partner nagrody Książka Reporterska Roku: Miasto Sopot

Partner Nagrody Czytelników: Nexto

Partnerzy gali: British American Tobacco, Piloci Studio, Studio Cocosound, F25 Production House, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin