30 listopada to ważna data dla małych i średnich firm, samorządów, podmiotów samorządowych, podmiotów świadczących działalność wrażliwą, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, kościołów i wszystkich tych podmiotów, które będą korzystać ze specjalnych rozwiązań w sprawie energii, czyli z taryfy za prąd na poziomie 785 zł za MWh. 30 listopada mija termin na złożenie oświadczenia do swojego dostawcy energii, żeby móc skorzystać ze specjalnego wsparcia w ramach tej obniżonej taryfy – powiedziała w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Rozwiązanie działające wstecz

Dodała, że to rozwiązanie działa wstecz, a więc dotyczy nie tylko przyszłych rachunków za energię elektryczną.

Jeśli ktoś od 24 lutego zapłacił za energię więcej niż te 785 zł, to trzeba pamiętać, że rozwiązanie to nie działa wyłącznie do przodu, działa także wstecz, a więc będzie wyrównanie do tej stawki, która została zamrożona od pierwszego dnia wojny – powiedziała Anna Moskwa.

Zamrożenie cen energii

Ceny energii zostały zamrożone na mocy ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Wprowadza ona mechanizm maksymalnych cen energii, który ma chronić uprawnionych odbiorców przed drastycznym wzrostem cen prądu.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh.

Autor: Marek Siudaj